Marco Curcio e Karen De Mozzi morti in Kenya la tragedia su un minivan in vacanza Indagine sulla dinamica | altri 4 italiani feriti

, di Milano, eDe, residente ad Albiano (Trento), sono i duein un incidente stradale in, vicino alla località di Diani. I due turistiviaggiano su unconquattro connazionali, quando il mezzo è stato coinvolto nell’incidente su cui è ancora in corso la ricostruzione della. Secondo fonti qualificate,sarebbe morto sul colpo mentrequattro connazionali sono stati invece trasportati all’ospedale di Mombasa, dove Deè deceduta in seguito.Il gruppo viaggiava con un tour operator italiano che, attraverso suoi rappresentati in, sta fornendo assistenza ai quattro. Il ministero degli Esteri, con l’Ambasciata d’Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa sono sul luogo dell’incidente.