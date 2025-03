Ilgiorno.it - Marco Curcio, aveva 39 anni il turista milanese morto sul colpo in un incidente stradale in Kenya

Milano –39e si chiamava. È il nome deloggi, martedì 3 marzo, in un tragicoin, dove si trovava in vacanza.si trovava a bordo di un pullmino che si è ribaltato e su cui viaggiavano altri cinque connazionali. Il 39ennesul: per lui i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Ha perso la vita un’altra italiana, Karen De Mozzi, una 52enne di Albiano, in provincia di Trento, che si è spenta dopo l’arrivo in ospedale. Ricoverati altri tre italiani coinvolti nell’. La vacanza La comitiva stava trascorrendo una vacanza da sogno in uno dei resort più esclusivi della località turistica keniana di Diani Beach, una delle destinazioni africane rinomate per le sue spiagge bianche e il mare cristallino, a mezzora dalla città costiera di Mombasa, dove atterrano i voli charter diretti dall'Italia.