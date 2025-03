Juventusnews24.com - Marchegiani non ha dubbi: «Senza quarto posto stagione fallimentare della Juve. Era partita con ambizioni, vi dico la mia sui bianconeri»

di RedazionentusNews24ha commentato ladi Thiago Motta: le dichiarazioni dell’ex portiere sui, a Sky Calcio Club, ha parlatodi Thiago Motta. Il commento sui– «Secondo me, guardando le prospettive e lo svolgimento, ilè il minimo per lantus. Se non riuscisse ad arrivare tra le prime quattro sarebbe una, considerando che le coppe sono andate male, perché sono andate male. 6 punti, vincendo col Verona, non sono pochi comunque. Per una squadra che ècon, poi magari non era in prima fila, però ècon delle».Leggi suntusnews24.com