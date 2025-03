Lapresse.it - Marche, dove vaccinarsi contro l’HPV

Nella giornata mondiale, celebrata nel mondo il 4 marzo, sono tante le iniziative volte alla prevenzione organizzate dagli Enti del Sistema sanitario regionale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2020 ha lanciato un piano globale per accelerare l’eliminazione del carcinoma cervicale come problema di sanità pubblica, definendo gli obiettivi da raggiungere entro il 2030: il 90% di ragazze vaccinateil Papilloma virus entro l’età di 15 anni e quello del 70% delle donne sottoposte a screening entro i 35 anni e ancora entro i 45 anni di età. L’adenocarcinoma endometriale è la quarta neoplasia più comune tra le donne, la sua principale causa è l’infezione da Papillomavirus umano (HPV), che si trasmette sessualmente anche in assenza di rapporti completi. La prevenzione, effettuata mediante la vaccinazione HPV e l’adesione allo screening, rappresenta una delle strategie di sanità pubblica più efficaci per ridurre l’incidenza di queste patologie.