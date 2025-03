Lapresse.it - Marche, 350mila euro per la formazione musicale

Ammontano ale risorse complessivamente stanziate per finanziare i Corsi di Orientamento(COM) e dei Centri di Educazione Permanente (CSEP) per l’anno scolastico 2024/2025. Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell’assessore allaprofessionale e alle politiche del lavoro Stefano Aguzzi.L’intervento “Si tratta di un intervento strategico – dichiara l’assessore Aguzzi – che non solo favorisce l’acquisizione di competenze musicali, sia strumentistiche che corali, ma contribuisce anche a rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione civica che anche l’pa ci raccomanda di favorire. Questi corsi offrono ai cittadini occasioni di incontro e confronto, promuovendo una cultura popolare condivisa e incentivando la coesione sociale. Permettono l’integrazione tra generazioni favorendo l’incontro tra giovani, adulti ed anziani, danno voce alle tradizioni locali, permettono di recuperare repertori musicali che magari hanno una storia antica ma che sono proiettabili verso il futuro”.