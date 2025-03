Ilveggente.it - Marcell Jacobs non ne può più: sfogo durissimo

non ne può più: l’ex campione olimpico dei cento metri si sfoga in questo modo. Una situazione incredibile, per chi era davanti la tv quel giorno – e chi scrive era davanti la tv – ha fatto vivere agli italiani una delle emozioni più belle e importanti sotto l’aspetto sportivo: la vittoria della gara dei 100 metri piani olimpici nessuno, da queste parti, sperava o sognava di vincerla. Eppure così è stato, un’emozione davvero clamorosa.non ne può più:(Lapresse) – Ilveggente.itDopo di lui, in Italia, stiamo avendo Jannik Sinner, anche sein una recente intervista a Sport Mediaset ha detto che punta alle prossime Olimpiadi. Ma cosa hanno in comune, oltre le vittorie, questi due grandissimi atleti dei giorni nostri che ogni volta che si mettono a correre o giocare a tennis ci danno la sensazione di poter vivere qualcosa di magico? In una chiacchierata con Repubblica è stato lo stessoa spiegarlo, con quello che è stato, senza dubbio, unoclamoroso.