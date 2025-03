Marano, pestano la compagna di classe sotto casa e filmano l’aggressione – Il video

Leggi su Open.online

Sono arrivate finsua, hanno suonato chiedendo di farla scendere e una volta davanti al gruppo è scattata. Una adolescente di, in provincia di Napoli, è stata aggredita dalle compagne di. A eseguireuna giovane che la vittima non aveva mai visto, un’estranea, che l’ha colpita con pugni e calci. La ragazza è stata visitata in ospedale e ha ricevuto una prognosi di 3 giorni. Nel frattempo, le immagini di quel pestaggio, avvenuto pare senza un motivo apparente, sono state riprese con un telefonino da un ragazzo e sono finite sui social. La madre della giovane ha denunciato l’episodio al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Il parlamentare ha reso nota la vicenda, su cui c’è una denuncia: «Un raid punitivo che scimmiotta le azioni delle gang di strada, un pestaggio premeditato che si ispira al modus operandi della peggiore criminalità.