Sport.quotidiano.net - Marandella la sblocca al 94’. E il Mesola resta in vetta da solo

1 portuense 0 : Calderoni, Lucci, Biolcati (85’ Gianella), Minarelli, Marcolini, Telloli, Crosara, Paganini (46’ Mantovani), Allegrucci (70’ Ferro), Cavallari E. (70’) Davo. All. Cavallari O. PORTUENSE: Wamgue Moumi, Mariani, Gaiani, Braghiroli, Alberi, Masu (80’ Omodela), Simeoni, Sassoli, Fantoni (56’ Baglietti), Mirontsev (46’ Di Domenico), Rossi. All. Baiesi. Arbitro: Visani (Faenza). Ass. Rompianesi e Ferrari (Modena). Reti:’94. Note: ammoniti Braghiroli e Gaiani. Ilmantiene la testa della classifica grazie ad un gol del neoentrato, che in piena zona Cesarini la butta dentro facendo conquistare i tre punti alla squadra di casa dopo una gara non bella e nella quale si è notata l’assenza dei registi Neffati e Cantelli. Una partita che dopo soli 33 secondi vede i padroni di casa che potrebbero passare in vantaggio con una serie di almeno 4 batti e ribatti, a due passi dalla porta, ma senza che nessuno degli attaccanti riesca a concludere, con Minarelli che dal limite esterno dell’area calcia e colpisce la traversa.