Ilgiorno.it - Manuel Mastrapasqua, la battaglia della sorella Marika : “Il suo assassino girava armato e nessuno ha mai mosso un dito”

Rozzano, (Milano), 3 marzo 2025 – Daniele Rezza “con un coltello, andava in giro a rapinare e a picchiare la gente”. Una escalation di violenza che “poteva essere fermata” prima che arrivasse al culmine, strappando la vita di, ma “si è, né i suoi genitori e neanche le autorità”., 27 anni, dopo l’omicidio del fratello maggiore ha scavato nel recente passato, rintracciando un ragazzo che la scorsa estate, pochi mesi prima del delitto avvenuto la notte tra il 10 e l’11 ottobre a Rozzano, durante una lite era stato accoltellato dal 20enne Rezza sempre nello stesso punto, al torace, riportando una ferita superficiale. E lo ha convinto a sporgere denuncia. Il prossimo 14 aprile si aprirà il processo davanti alla Corte d’Assise di Milano a carico di Rezza per l’omicidio di, 31enne aggrementre stava rincasando dopo il turno di lavoro al supermercato, ammazzato con una coltellata per portare via un paio di cuffie dal valore di pochi euro.