Manuel Cicconi pronto al rientro. Bleve in forse

La settimana di preparazione alla sfida contro il Frosinone inizia oggi per la squadra azzurra che ieri ha avuto la domenica libera. Mister Calabro sabato riavrà a disposizione, che ha scontato il turno di squalifica, e sarà unmolto importante considerato il valore del giocatore. Resta tutto da valutare, invece, un eventuale ritorno tra i pali di Marco. Il portierone leccese anche la scorsa settimana si era allenato a parte provando poi a forzare negli ultimi giorni ma senza risultareper la gara. Vedremo se un’altra settimana potrà bastare per rivederlo in campo o se si aspetterà la successiva trasferta col Sudtirol. Per gli altri due lungodegenti, Shpendi e Coppolaro, il recupero è ancora lontano. Contro la Cremonese la Carrarese ha fatto incetta di cartellini gialli, ben quattro, ma per fortuna nessuno all’indirizzo dei giocatori in diffida (Cherubini, Oliana e Torregrossa).