Dayitalianews.com - Mantova, tragico incidente tra due auto: morte due persone, coinvolto anche un camion

Duesi sarebbero scontrate frontalmente mentre un terzo mezzo, un, è rimastofinendo nel fossato laterale.E’ pesantissimo – duesono– il bilancio di un paurosostradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 3 marzo, sulla ex statale Giotese, vicino a Marmirolo, in provincia di. Secondo le prime informazioni, duesi sarebbero scontrate frontalmente mentre un terzo mezzo, un, è rimastofinendo in un fossato ai lati della carreggiata. Il conducente sarebbe uscito illeso. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco per estrarre i due corpi dalle.L'articolotra duedueunproviene da Dayitalianews.