Manchester City ha dato un aumento quando Rodri ritorna all’addestramento individuale a seguito di lesioni

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-01 14:25:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il vincitore di Ballon d’Or e il centrocampista disono tornati all’allenamentodopo un infortunio a lungo termine in quello che arriverà come una grande spinta alla squadra di Pep Guardiola.ha subito un legamento al ginocchio rotto in un pareggio per 2-2 con l’Arsenal a settembre; Un infortunio inizialmente ritenuto di fine stagione.Ma in un video rilasciato davenerdì, la Spagna International poteva essere vista prendere parte a una sessionenel campus Etihad del club mentre fa intensificare la sua guarigione nel tentativo di tornare in tempo per la Coppa del Mondiale estesa inaugurale, che inizia il 14 giugno negli Stati Uniti.Sulla strada per il recupero pic.