Manca da casa dal primo Marzo. L'appello per ritrovare Raisa, 89 anni, malata di Alzheimer. Non parla italiano. Ricerche in tutto il Lazio

La donna di 89è uscita diil 1°e non ha fatto ritorno.in corsoCresce la preoccupazione perBaranova, 89, di nazionalità ucraina, scomparsa lo scorso 1°2025 nella zona di Capannelle, a Roma. La donna, che soffre di, si è allontanata senza lasciare tracce e non è più rientrata a. Non, il che rende ancora più difficile per lei chiedere aiuto o orientarsi nel territorio.Descrizione e abbigliamento al momento della scomparsaBaranova è alta circa 1,60 metri, ha una corporatura robusta con un peso di 85 kg e capelli rosso ciliegia. Al momento della scomparsa indossava:un cappello color caffè;un giubbino beige con cappuccio;una felpa bordeaux;pantaloni neri;stivaletti di camoscio neri.