Lanazione.it - Malore in bici, ciclista ricoverato al San Martino

Un uomo di 43 anni èin condizioni serie al Sandi Genova dopo essere rimasto vittima di unmentre in sella alla suacletta percorreva l’Aurelia. L’episodio è avvenuto poco prima delle 12 a Molicciara. Il, proveniente da Massa, è riuscito comunque a fermarsi per chiamare aiuto : si è fermato sul ciglio della strada per allertare i familiari, che a loro volta hanno allertato i soccorsi. Sul posto, i vigili del fuoco, i volontari della pa di Romito e l’automedica Delta 2 del 118, con il medico che ha deciso per il trasferimento d’urgenza in codice rosso al policlinico Sandi Genova, dove il quarantenne è giunto con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.