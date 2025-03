Sport.quotidiano.net - Maleh attacca e difende. Kouame non sa far male

GOGLICHIDZE 6 – Primo tempo sicuro, aggressivo e concreto, ripresa un po’ più in affanno con un paio di disimpegni in cui denota un po’ troppa sufficienza. In ripresa, comunque, dopo le ultime prestazioni incolori. MARIANUCCI 6.5 – Si ‘incolla’ a Pinamonti in un ruvido duello di altri tempi, e non gli concede spazio, vispo anche in chiusura laterale nell’unica occasione in cui il Genoa puòre in campo aperto. CACACE 6.5 – Nell’uno contro uno difensivo non è proprio a suo agio, ma se la cava e offre un’altra prestazione precisa e di personalità. Sfiora anche il gol su punizione. GYASI 6 – Spreca un’occasione sotto porta nel primo tempo, si fa scippare un pallone pericoloso in mezzo al campo, ma ne recupera tanti. Ultimo quarto d’ora più avanzato, ma poco incisivo. HENDERSON 6 – Si muove bene ed è prezioso nel calciare i calci da fermo, peccato qualche errore di misura nell’ultimo passaggio.