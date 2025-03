Ilrestodelcarlino.it - Malattie rare, focus sulla prevenzione: "Ampliare gli screening neonatali"

"Sonoche hanno necessità di risorse e tecnologie avanzate e di una rete che li supporta. Grazie per quello che riuscite a fare". Il dottor Federico Zagnoli, della direzione medica presidio ospedaliero apre i lavori del convegno pubblico ‘disease day-Uniti per la consapevolezza -auto infiammatorie e autoimmuni. Stato dell’arte e prospettive’ promosso nella nostra città in occasione della Giornata delleda Uniamo (Federazione italiana). Era previsto in apertura anche un intervento del sindaco Massari che però non è riuscito a partecipare. La Giornata delle, istituita nel 2008, cade il 29 febbraio, un "giorno raro per i malati rari". In Italia oltre 2 milioni di persone convivono con una malattia rara e che, ogni giorno, devono affrontare innumerevoli piccole e grandi sfide: dalle diagnosi, spesso tardive e complicate, alle difficoltà nella gestione della patologia, dalle disparità territoriali, alle limitazioni burocratiche e al senso di solitudine.