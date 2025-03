Ilfattoquotidiano.it - Maialini chiusi in gabbia e privati di cibo e di acqua fino alla morte: l’artista Marco Evaristti fa discutere. Gli animalisti: “Inaccettabile il sacrificio di animali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Trein una cella di fortuna creata con dei carrelli della spesa e lasciati senza, néloro, per inedia. Sarebbe questa l’ultima instzione delcilenoa Copenaghen, in Danimarca: l’opera si intitola “And Now You Care” e il suo intento sarebbe quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di vita precarie a cui sarebbero costretti glinegli allevamenti intensivi. Il suo progetto, però, ha scatenato polemiche e indignazione. E, la scorsa notte, infatti, i tresarebbero stati rapiti, si presume, da degli attivisti che, forse, avrebbero cercato di evitare la loro.“’And Now You Care’ è un confronto con la sanguinosa realtà danese. Ogni giorno, 38.500 maiali vengono spinti verso il loro destino nei macelli danesi, ridotti da esseri senzienti a un successo economico in un foglio Excel.