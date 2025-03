Cityrumors.it - Mafia e terrore nel catanese: smantellata rete criminale

Blitz dei Carabinieri a Randazzo: 18 arresti per spaccio e racket. L’ombra dellasulle imprese locali.La piaga della criminalità organizzata continua a stringere la Sicilia in una morsa di paura e violenza. Il fenomeno delle estorsioni e del traffico di droga resta una delle principali fonti di finanziamento delle cosche mafiose, che impongono il loro dominio sul territorio con metodi brutali e intimidatori. Ma stavolta lo Stato ha risposto con fermezza: un colpo durissimo alla malavita è stato sferrato all’alba nel.La Polizia ha effettuato 18 arresti Cityrumors.it foto AnsaGli arresti rappresentano un duro colpo alla criminalità organizzata, ma la lotta allanon si ferma qui: le forze dell’ordine e la magistratura continuano a lavorare senza sosta per estirpare il cancro del racket e del narcotraffico che soffoca l’economia locale e mina la sicurezza dei cittadini.