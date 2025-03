Movieplayer.it - Mad Max, George Miller spera di fare un altro film "se i pianeti si allineeranno"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista avrebbe già pronta una nuova sceneggiatura, ma le probabilità di un continuo della saga sono molto scarse Purtroppo, dopo il flop al box-office di Furiosa, ci vorrebbe un miracolo per permettere adi realizzare un nuovodella saga di Mad Max. Detto questo, lo stesso regista ha dichiarato a Vulture che "se per qualsiasi motivo isi allineassero",bbe sicuramente uncapitolo della saga, ma il suo prossimo progetto cinematografico dovrebbe essere qualcosa di completamente diverso. "Abbiamo un'altra sceneggiatura, ma avendo fatto questo lavoro abbastanza a lungo da essere abituato a questo tipo di narrazione, mi ritrovo con troppe storie - non solo nella mia testa, ma sotto forma di sceneggiature o .