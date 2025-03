Ilrestodelcarlino.it - Macerata in grande difficoltà. Cuneo si dimostra più forte

BANCA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 1, Ichino 3, Ferri 7, Valchinov 8, Ottaviani 2, Fall 8, Sanfilippo, Dimitrov 4, Klapwijk 4, Berger 4, Gabbanelli (L1). NE: Palombarini (L2). All. Castellano Maurizio, Ass. Domizioli Federico MA ACQUA S.BERNARDO: Pinali 15, Codarin 11, Sottile, Malavasi, Sette 7, Allik 8, Volpato 12, Compagnoni, Mastrangelo, Brignach, Cavaccini (L1). NE: Agapitos, De Souza, Oberto (L2). All. Battocchio Matteo, Ass. Morando Matteo Arbitri: Chiriatti e Cecconato Parziali: 16-25, 20-25, 19-25. Note - Battute punto1 con 15 errori,6 con 11 errori. Muri punto5,7. Attacco punto45%,55%. Ricezione positiva56% (26% perfetta),61% (39%). Mvp: Sottile. Non c’è stato niente da fare:sipiùe conquista i 3 punti in palio ai danni di una BancaFisiomed apparsa income mai in passato, anche nelle altre gare contro le big del campionato.