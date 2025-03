Terzotemponapoli.com - Maccarone: “Lukaku rende meglio con una seconda punta affianco”

Massimo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Da grande attaccante quale lui é stato, ha parlato di. Perè Raspadori il compagno ideale del belga sul fronte d’attacco. Poi ha toccato anche l’argomento del momento: la corsa Scudetto che vede ancora più coinvolta la squadra di Antonio Conte. Di seguito le parole dell’allenatore alla radio napoletana.: “Corsa scudetto? Il campionato è abbastanza equilibrato”Così l’allenatore ed ex attaccante: “è un giocatore importante, con caratteristiche che hanno in pochi. Non sta facendo un grande campionato a livello di gol, ma è uno di supporto per la squadra e lo sa bene Antonio Conte. Per mecon unacome Raspadori. Quandoera all’Inter aveva Lautaro dietro e fece benissimo.