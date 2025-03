Napolipiu.com - Maccarone: «Lukaku fondamentale, con una seconda punta può rendere ancora di più»

: «, con unapuòdi più»">L’allenatore Massimoè intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, analizzando il rendimento di Romelue la corsa scudetto.Sue il suo ruolo in squadra«è un giocatore importante, con caratteristiche che hanno in pochi. Non sta facendo un grande campionato a livello di gol, ma è un punto di riferimento per la squadra e lo sa bene Antonio Conte. Per me,rende meglio con unaaccanto, come Raspadori. Quando era all’Inter, con Lautaro dietro, fece benissimo».Sulla corsa scudetto«Il campionato è molto equilibrato. Atalanta e Napoli hanno solo la Serie A, mentre l’Inter è impegnata su più fronti. Non c’è una squadra che ha allungato il passo e l’altra sera ho visto un grande Napoli, soprattutto a livello fisico nel secondo tempo.