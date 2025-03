Liberoquotidiano.it - "Ma che piangi a fare? Trom***, goditela!": clamoroso Bonolis, come suona la sveglia ad Anna

Indimenticabili momenti di televisione Avanti un altro, il format condotto da Paolosu Canale 5. Tra i concorrenti dell'ultima puntata, ecco una giovane studentessa di giurisprudenza,, che ha condiviso conla sua lotta quotidiana con l'ansia da esami, rivelando con sincerità: "Piango, ho l'ansia, vado a letto e piango di nuovo". Insomma, la vive malissimo. A quel punto, il conduttore non è rimasto indifferente. Con il suo stile diretto e ironico, ha deciso di interromperla per offrirle un punto di vista alternativo: "Puoi davvero farti venire l'ansia per un esame? A 21 anni devi ridere, ma che ti ansi?", la ha incalzata. E ancora,si è lanciato in una riflessione sulla società contemporanea, sottolineando la pressione che spesso i giovani sentono sulle proprie spalle: “Viviamo in un mondo in cui tutti pretendono tutto, ci impongono di essere perfetti, ma tu non crederci.