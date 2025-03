Tvplay.it - Lutto per una big di Serie A, è morto in queste ore

Ungravissimo sconvolge il mondo del calcio. Ha giocato anche inA ed è venuto a mancare ad un’età giovanissima. Quando una persona viene a mancare è sempre una grande tragedia, sia ad una certa età che da giovane ma in quest’ultimo caso si è sempre più toccati e si sente un senso di vuoto e rammarico per una vita spezzata fin troppo presto. Unha colpito profondamente il mondo del calcio, un atleta nel profondo della sua carriera è venuto a mancare per una grave malattia.per una big diA, èinore – Lapresse – TvPlayEd è un giocatore che i più affezionati tifosi italiani ricorderanno, non ha mai vestito la maglia dello storico club ma è stato ufficialmente in Italia e la notizia della sua morte ha sorpreso e spiazzato tutti. L’ex centrocampista Nico Hidalgo è venuto a mancare all’età di soli 32 anni, un calciatore scomparso dopo una lunga battaglia con il cancro, un cancro ai polmoni.