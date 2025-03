Ilgiorno.it - Lutto a Gorgonzola, è morta l’assessora Nadia Ornago: lascia un marito e tre figlie

– Gravissimonell’amministrazione comunale e cordoglio in tutta la città: stroncata da un male fulminante è scomparsa a 63 anni, esponente di punta della lista civica Insieme pere assessora in carica ai Lavori Pubblici. La tragica notizia è arrivata nel pomeriggio di domenica, i funerali sono fissati per martedì 4 marzo alle 15. In concomitanza con le esequie è stato proclamato ilcittadino, ed è stato annullato il consiglio comunale già previsto per questa sera. Tutta la città si stringe alla famiglia delscomparsa, che avevae tre. Ed è profonda la commozione della sindaca, Ilaria Scaccabarozzi, e di tutto il consiglio comunale. Dal giugno 2023era assessore in carica con deleghe a Lavori e opere pubbliche, Mobilità e viabilità, Politiche dell’abitare, Parchi territoriali, Valorizzazione patrimonio immobiliare, Edilizia pubblica, Edilizia nei quartieri.