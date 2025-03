Ilfattoquotidiano.it - L’urlo di Daryl Hannah pro Ucraina squarcia il Dolby Theatre: “Slava Ukraini!”

diproil, ma suona un po’ cringe. La celebre interprete di Splash e Kill Bill è salita sul palco degli Oscar per premiare il Miglior Montaggio, andato a Sean Baker per Anora.è il grido di battaglia delle forze armate dell’usato negli ultimi tre anni nella guerra russo-nelle regioni orientali del paese.dell’attrice, che spesso ha postato su X ricordando la sua vicinanza agli ucraini, ha ricevuto un breve applauso.è nota per il suo attivismo politico tanto che una decina di anni fa ha manifestato prima davanti alla Casa Bianca contro la costruzione dell’oleodotto Keystone XL poi direttamente davanti a un escavatore in azione tanto da essere arrestata ben due volte. Durante la serata degli Oscar un’altra tracciagialla e blu è apparsa sotto forma di spilletta sul bavero della giacca dello sceneggiatore inglese Peter Straughan, vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura di Conclave.