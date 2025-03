Ilfattoquotidiano.it - L’università Sapienza vieta la presentazione del libro del leader di Hamas Sinwar. Gli organizzatori insistono: “Si farà”

Ladi Roma ha revocato l’autorizzazione allanella facoltà di Fisica del“Le spine e il garofano”, scritto da Yahyadie considerato la mente dietro l’attacco del 7 ottobre. La decisione è arrivata nella serata del 28 febbraio, in seguito a forti pressioni e polemiche. La Comunità ebraica ha accolto la revoca come una scelta di responsabilità e ha messo sotto accusa la radicalizzazione in alcuni ambienti universitari e sulla provenienza dei finanziamenti che sostengono determinati movimenti. “Bene che si sia compreso il pericolo. Lucidità e coerenza dellae della Rettrice Polimeni, per nulla scontate. Resta la sfida dentro gli atenei di arginare boicottaggio, distorsione e forme di dialettica finalizzate a diffondere l’odio o l’incitamento al terrore”, ha commentato Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sottolineando la necessità di arginare forme di boicottaggio e incitamento all’odio negli atenei.