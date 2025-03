Lanazione.it - L'Università di Pisa si conferma pioniera sugli studi contemplativi

, 3 marzo 2025 - L'diinaugura il primo corso in Italia di "Mind Body Psychodynamics and Contemplativees”ndosi. L'disegna un importante traguardo nel panorama accademico europeo con l'apertura del primo insegnamento di "Mind Body Psychodynamics and Contemplativees" all'interno del corso di laurea magistrale in Psicologia clinica e Scienze comportamentali. Le pratiche contemplative, che rendono già noto l’ateneono, comprendono un insieme di tecniche e approcci meditativi che mirano a sviluppare una profonda consapevolezza del proprio mondo interiore. Queste includono la mindfulness, varie altre forme di meditazione, le pratiche di compassione che favoriscono l'auto-osservazione, la regolazione emotiva e lo sviluppo della consapevolezza momento per momento.