L’Unione Europea a un bivio | ora è un fantasma come fare per ricostruirla

di fronte alla guerra: un’istituzione inutile?La guerra in Ucraina ha mostrato tutti i limiti del, incapace di articolare una strategia autonoma per risolvere il conflitto. Nei tre anni di ostilità, Bruxelles non ha prodotto una vera proposta di pace, rimanendo subordinata alle scelte statunitensi e confermando la previsione di Emmanuel Macron, che già nel 2019 definì la Nato “cerebralmente morta”. Il suo monito appare oggi più attuale che mai: “Ci sono degli alleati che sono insieme in una stessa regione del pianeta e non c’è nessun coordinamento delle decisioni strategiche degli Stati Uniti con questi alleati”. Se allora si parlava della protezione dei curdi dalla Turchia, oggi la posta in gioco è la sopravvivenza dell’Ucraina e il rischio di un’escalation globale.