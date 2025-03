Ilgiorno.it - L’ultraleggero precipitato, il pilota Alberto Porto: “Tornerò presto a volare. Così ci siamo salvati”

Leggi su Ilgiorno.it

Cremella (Lecco), 3 marzo 2025 -“Sto bene,”. A rassicurare sul suo stato di salute è, ile imprenditore italo-argentino di 59 anni che venerdì scorso èa Cino, alle porte della Valtellina, con il suo Risen Superveloce 916, un aereo che ha progettato lui stesso per battere il record di velocità con un ultraleggero. Con lui c’era anche Saby, 43 anni, sua compagna e la co-, ricoverato in ospedale al Papa Giovanni XIII di Bergamo, è stato operato al volto. “Mi sto riprendendo”, ha tranquillizzato amici e collaboratori. Saby invece ha riportato solo lievi escoriazioni., dopo il decollo dall’aviosuperficie di Alzate Brianza, si è diretto sui cieli della Valtellina per un volo tecnico e per replicare e certificare il volo da record portato a termine con successo il giorno prima, quando ha superato i 400 chilometri orari.