Liberoquotidiano.it - L'ultimo sfregio della sinistra a Romano Prodi: cosa venderanno nella storica sede del Pd

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dal “Morta” alla morta. C'è qualdi poetico (e di orwelliano) nel destino che sembra incombere sul circolo Pd “Galvani” di Bologna, dove un tempo fu iscritto anchee che ha registrato i primi passi (politici) dell'attuale segretaria, Elly Schlein. Sommersa dai debiti, la sezione sta per essere venduta alla più importante associazione gastronomica dell'Emilia -Romagna, la Mutua Salsamentari, per farne una sorta di museo degli insaccati. Una beffa, considerato il soprannome (“Morta”, appunto) con cui è conosciuto l'ex premier e fondatore dell'Ulivo, che sembra uscita dalla penna satirica del conterraneo Giovannino Guareschi. Il presidente dell'ente, Davide Simoni, proprietario dell'omonima salumeria, ci conferma direttamente la trattativa: «Sapremo qualla prossima settimana, finora però non abbiamo ancora firmato il preliminare».