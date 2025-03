Lanazione.it - L’ultimo abbraccio a Rosario, morto a 17 anni. In centinaia ai funerali: “Per sempre nei nostri cuori”

Capannori (Lucca), 3 marzo 2025 – È la giornata del dolore a Segromigno.di persone hanno partecipato al funerale diEvalto, il ragazzo di 17che ha perso la vita in un tragico incidente in moto a 17. Tantissimi gli amici e i compagni che si sono presentati davanti alla chiesa di Segromigno in Piano. In molti sono dovuti restare sul sagrato perché dentro non c’era più posto durante l’omelia di don Damiano Pacini. Gli amici di, che frequentava l’Istituto professionale “Giorgi”, hanno portato a spalla la bara in chiesa e si sono stretti in un simbolico calorosointorno alla famiglia. Poi all’uscita è partito il corteo di ragazzi e compaesani accompagnato da una scia dei fumogeni e dalla sua musica preferita. Il cordoglio viaggia anche sui social, con tantissimi messaggi rivolti alla famiglia del giovane, anche dalla comunità di Melicuccà, paese di Reggio Calabria di cui erano originari, a cui fanno eco quelli dei tifosi della Lucchese, che rimpiangonoe lo ricordano per il suo amore per la maglia rossonera.