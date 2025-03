L’ultima minaccia di Trump a Zelensky scettico sulla tregua | È lui che non vuole la pace | non lo sopporteremo per molto

Leggi su Open.online

«Questo ragazzo nonche ci sia lafinché avrà il sostegno dell’America e dell’Europa». A parlare è Donalde il “ragazzo” a cui fa riferimento è il presidente ucraino Volodymyr. In un post pubblicato sul suo social Truth, l’inquilino della Casa Bianca torna ad attaccare il leader di Kiev: «Nell’incontro che hanno avuto a Londra – ndr,ha dichiarato senza mezzi termini che non può fare il lavoro senza gli Stati Uniti – Probabilmente non è stata una grande affermazione da fare in termini di dimostrazione di forza contro la Russia. Cosa stanno pensando?». Lo sfogo social dicontroarriva pochi giorni dopo il clamoroso scontro in diretta televisiva dentro lo Studio Ovale, quando il presidente Usa e il suo vice J.D. Vance hanno discusso animatamente con il presidente ucraino.