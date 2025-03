Iltempo.it - L'ultima intervista in tv: "Ai miei cari ho detto...", il messaggio di Eleonora Giorgi

È morta dopo una lunga malattia. L'attrice, che aveva 71 anni, era ricoverata in una clinica romana. La famiglia fa sapere che "si è spenta serenamente nell'amore e nell'abbraccio dei suoi figli e dei suoi affetti".nell'ottobre del 2023 aveva rivelato di avere un tumore al pancreas contro il quale ha lottato fino alla fine. Sempre col sorriso, e senza far mancare al pubblico il racconto dell'fase della sua vita. L'attrice è stata molte volte ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, l'volta un mese fa. "Siamo ancora qui, teniamo duro", avevanella puntata di domenica 2 marzo in cui aveva rivelato che il cancro si era allargato ulteriormente: "Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radiochirurgia. È andata bene, tra poco dovrò fare un controllo.