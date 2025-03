Secoloditalia.it - L’ultima follia nella Metro di Roma: borseggiatrici armate di spray: spruzzi e fuga (video). A Corinaldo fu strage…

frontiera dell’impunità, sullapolitana di, passa per l’uso dial peperoncino, da parte delleprovenienti dai campi Rom della Capitale, contro i passeggeri derubati che cercano di recuperare borse e portafogli. Domenica sera, il panico è scattato a bordo dellaA di, verso le 19, quando un gruppo diinha spruzzato loal peperoncino contro i passeggeri dopo essere state sorprese a rubare. Nel, pubblicato dallo youtuber Simone Cicalone, si sentono in maniera distinta le voci delle tante persone rimaste intossicate dallo. L’aggressione sarebbe scattata all’altezza della stazione di Repubblica quando le donne, circondate dai passeggeri, si sono sentite minacciate I passeggeri sono usciti dal vagone alla prima fermata disponibile e non è stato richiesto l’intervento del personale sanitario.