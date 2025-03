Ilfattoquotidiano.it - L’Uisp lancia “Pillole di movimento”: l’iniziativa parte in occasione della Giornata Mondiale dell’obesità

Chiedendo una confezione didiin farmacia, per tutto il mese di marzo e aprile, si riceverà una scatoletta di medicinali al cui interno ci sarà un particolare foglietto illustrativo che regala la possibilità di praticare dell’attività fisica, il vero rimedio naturale contro la sedentarietà. Invece delle comuni, si ricevono infatti due mesi di sport gratuiti da poter svolgere attività presso(Unione Italiana Sport Per tutti).Movement Pills-diverrà presentata a Milano martedì 4 marzo, proprio in, nella sala stampa di Palazzo Marino, a partire dalle ore 11:30. Finanziato dalla Comunità Europea, coinvolgerà 8 Paesi: Italia, Danimarca, Belgio, Romania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Estonia, insieme alle reti europee dello sport per tutti Isca ed Epsi.