Linkiesta.it - L’Ue ha bisogno di leader come Churchill per reagire alla politica estera di Trump

Eccoci al dunque. È la fine di un mondo, in tutto simile a quanto avvenne in Italia e in Europa tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento. Ed è la fine di un’idea dell’America, la nazione pronta a intervenire quando la libertà in Europa viene concussa dal dittatore di turno.spesso accade nella storia, quanto si è sedimentato nel tempo nella disattenzione generale, d’un tratto esplode irreparabilmente.Chi grida allo stupore per l’atteggiamento provocatorio, un autentico tranello teso dal presidente statunitense alucraino, e soprattutto si meraviglia per le cose dette prima del loro incontro – è di Zelensky la responsabilità della guerra in corso –, non ha applicato non dico l’abbecedario della geo, ma nemmeno il buon senso per valutare quanto da mesi si sta preparando.