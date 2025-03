Lanazione.it - Luci accese per segnalare i ladri, scatta la rete tra le case e sui social

Anghiari (Arezzo), 3 marzo 2025 – I post pubblicati su Facebook hanno dato la conferma: isono tornati a colpire nella zona della Stazione, nonostante i residenti abbiano cominciato a organizzarsi inper restare connessi e scambiarsi informazioni. È successo nel tardo pomeriggio di sabato: malviventi in azione avvistati dalle “sentinelle” delle abitazioni della zona. C’è chi ha specificato suidi aver visto fuggire due persone: erano in coppia, o magari c’era un terzo pronto ad attenderli in auto. Dopo Monterchi, è Anghiari l’attuale obiettivo dei furti in appartamento: è successo lo scorso fine settimana, c’è stato il bis giovedì e ora il terzo blitz, sempre prima dell’ora di cena, non dimenticando che anche sul versante alto del Campo alla Fiera si sono di recente registrate “visite” poco gradite.