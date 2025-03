Biccy.it - Luca Giglio fa delle confessioni dopo le insinuazioni su Yulia

Queste non sono state settimane semplici perBruschi, prima sono arrivate ledi un tradimento consumato in una discoteca con un ex tentatore di Temptation Island e poi le dichiarazioni spiacevoli del suo ex Simone Costa. Alfonso Signorini il mese scorso ha fatto vedere ail video incriminato in cui si vedeche scherza con l’ex tentatore e il gieffino ha subito creduto alla smentita della sua fidanzata: “Amore tranquilla, il nostro amore è più forte di queste falsità“.Ieri pomeriggioe Shaila Gatta si sono confrontati sulle difficoltàstorie d’amore, su quanto sia complicato vivere una relazione a distanza o un rapporto in un gioco come il GF. Il parrucchiere emiliano ha parlato della sua situazione e ha rivelato che sefuori dal Grande Fratello dovesse innamorarsi di un altro per lui sarebbe devastante.