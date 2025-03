Ilrestodelcarlino.it - Lube super contro la Yuasa davanti a 3.500 spettatori

3 GROTTAZZOLINA 0 CUCINE: Chinenyeze 6, Loeppky 5, Boninfante 2, Lagumdzija 13, Bottolo 2, Tenorio 3, Balaso (L), Orduna, Nikolov 8, Poriya 6, Dirlic 1, Podrascanin 3. N.E. Bisotto. All. MedeiGROTTAZZOLINA: Zhukouski, Antonov 6, Demyanenko 12, Comparoni 7, Petkovic 10, Tatarov 7, Marchisio (L), Fedrizzi, Cvanciger. N.E. Cubito, Vecchi, Bardarov, Mattei e Marchiani. All. Ortenzi Arbitri: Serafin (Tv) e Puecher (Pd) Parziali: 25-16 (24’), 25-23 (29’), 25-19 (24’) Note:3425;battute sbagliate 12, ace 6, muri 10, ricezione 41% (perfetta 27%), attacco 49%;bs 19, ace 3, muri 8, 41% (18%), 42%. Derby record! La festa del volley marchigiano, in una cornice da 3500 appassionati, si trasforma in apoteosi per lache batte 3-0 lae completa una regular season perfetta in casa: 11 gare e 11 successi, soprattutto sempre e solo da tre punti.