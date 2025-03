Amica.it - Louis Ducruet, figlio di Stephanie di Monaco, e la moglie Marie hanno celebrato 13 anni di amore. Senza colpo di fulmine. Leggi su Amica.it

Leggi su Amica.it

Se la madre,di, negliha fatto parlare di sé per gli amori scandalosi, il, c’è da dire, è tutto il contrario. A 32, è forse uno dei personaggi più affidabili della famiglia principesca monegasca. Mai fuori dalle righe, soprattutto nelle relazioni., 13d’conLo scorso 1° marzohaunversario importante con la: 13di relazione. Era il 2012, infatti, quando i dueiniziato a frequentarsi. E oggi, a distanza di più di un decennio, sono ancora innamorati come il primo giorno.Ed è proprio per immortalare la ricorrenza che la coppia ha condiviso sui social una foto parecchio divertente.