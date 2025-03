Oasport.it - Lotta, Ranking Series Tirana 2025: Nikoloz Kakhelashvili out al primo turno nella greco-romana

Leggi su Oasport.it

Va in archivio senza acuti sul fronte italiano a(in Albania) la quinta e ultima giornata del Muhamet Malo, secondo appuntamento stagionale del circuitodiolimpica. Quest’oggi erano in programma tutti gli incontri delle ultime sei categorie di peso della, con un azzurro impegnato nei -97 kg.Stiamo parlando di, due volte medagliato agli Europei e quinto classificato ai Mondiali 2021, che ha però perso al debutto con il tedesco Lucas Alexandros Lazogianis per 3-1 vedendo sfumare successivamente anche l’ipotesi di un possibile ripescaggio in seguito alla sconfitta del teutonico ai quarti con il bulgaro Kiril Milenov Milov.Di seguito i vincitori del day-5 a: il turco Emre Mutlu nei -55 kg, il giapponese Yu Shiotani nei -60 kg, il georgiano Iuri Lomadze nei -72 kg, il turco Burham Akbudak nei -82 kg, il bulgaro Milov nei -97 kg e l’iraniano Amin Mirzazadeh nei pesi massimi.