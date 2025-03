Ilgiorno.it - Lotta a droga e alcol: negli ospedali lombardi debuttano 5 Esod. Cosa sono e come funzionano

Milano, 3 marzo 2025 –le Èquipe specializzateere per le dipendenze, per affinare e rendere più efficace ina la strategia dicontro. Si tratta di strutture dedicate al trattamento della disintossicazione e alla gestione di situazioni cliniche complesse o atipiche, con un numero di posti letto proporzionato al volume di attività. Le– questa la sigla con cuistate battezzate – saranno in totale cinque: tre avranno sede a Milano, una a Pavia e una a Lecco. Per il progettostati assegnati alle Agenzie di tutela della salute (Ats), 2,1 milioni di euro. I fondi e le attività Questa la ripartizione dei fondi: 750.000 euro andranno ad Ats Milano per la creazione di tre équipe specializzate coordinate dall’agenzia. Duesaranno attivate presso l’Asst Santi Paolo e Carlo e l’Asst Niguarda, con l’obiettivo di garantire supporto ai pazienti ricoverati per patologie da tossico-dipendenza, affrontando crisi e momenti di disagio acuti legati all’abuso di sostanze.