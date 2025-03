Ilfattoquotidiano.it - L’ossessione di Trump per l’Iva (“è come un dazio”) e l’incrocio pericoloso con le inchieste milanesi per evasione che spaventano Meta e X

“Ho avuto problemi con la Ue perché ci hanno imposto dazi.lo fanno nella forma di un’imposta sul valore aggiunto che è circa del 20%”. Nei giorni scorsi Donaldè tornato a ribadire l’intenzione di avviare una guerra a colpi di tariffe reciproche con il Vecchio Continente non solo per rispondere alla presunta “ingiustizia” del surplus commerciale europeo e dei dazi imposti nei confronti di alcuni prodotti statunitensi, ma anchereazione al. Che la sua amministrazione considera una barriera tariffaria, appiglio per ritorsioni ancora più aspre. Ma c’è un ulteriore tassello che finora è rimasto in secondo piano: a Milano sono in corsopotenzialmente esiziali per il modello di business delle piattaforme digitali. Ae al social network X di Elon Musk viene contestato proprio di non aver pagatosui servizi digitali offerti agli utenti in cambio dell’acquisizione dei loro dati personali.