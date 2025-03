Loro due nel bagno del camerino Stefano De Martino e Belen Rodriguez saltano fuori cose piccanti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Desono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate e seguite del panorama italiano. Lastoria d’amore è stata segnata da momenti di grande passione, separazioni, ritorni di fiamma e anche un addio definitivo, avvenuto nel 2023, quando dopo l’ennesimo ritorno di fiamma, avvenuto dopo l’addio della showgirl da Antonino Spinalbese, il padre di Luna Mari, aveva cancellato tutte le foto di coppia. “Separati sì, ma no al divorzio. Entrambi non si sono rifatti più una vita.lo sanno, sono fatti per stare insieme, lo dicono anche gli amici. Ci sono però ancora gli ostacoli da superare”, scriveva il “Settimanale Nuovo”. Pare che ci siano sempre l’uno per l’altra, ma per far funzionare un rapporto d’amore non hanno trovato l’equilibrio giusto.