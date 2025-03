Ilgiorno.it - Lomellina, trucca il numero dei migranti accolti per avere più contribuiti: nei guai presidente di una cooperativa

Vigevano, 3 marzo 2025 - Avrebbe falsificato i registri mensili che attestavano la presenza di ospiti nei centri di accoglienza gestiti dalladella quale èdel consiglio di amministrazione, in qualche caso facendoli firmare da soggetti che in realtà non erano ospitati dalle strutture, al fine di ottenere maggiori contributi. L’uomo, sottoposto ad una misura cautelare e al sequestro di 66 mila euro, dovrà rispondere di truffa, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, frode nelle pubbliche forniture e omessa dichiarazione perché non avrebbe dichiarato il reddito conseguito anche da distrazioni di denaro della società. I fatti sui quali la Guardia di Finanza d Vigevano ha indagato a partire dal maggio dello scorso anno, riguardano le annualità dal 2021 al 2023.