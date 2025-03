Ilgiorno.it - Lombardia, case popolari per genitori separati e agenti di polizia locale. Alloggi anche per gli infermieri

Milano, 3 marzo 2025 – Appartamenti pubblici a canone concordatoaddellacome già avviene per le altre forze di, Vigili del fuoco e forze armate mala possibilità per gli enti di riservareaio divorziati non assegnatari della casa coniugale e ao a chi lavora nell'ambito sociosanitario. Sono le novità del provvedimento che modifica il regolamento regionale dei servizi abitativi pubblici approvate dalla giunta lombarda. Le modifiche al regolamento ampliano inoltre la possibilità di assegnare abitazioni aglie in generale ai lavoratori del sistema sociosanitario. Previstala possibilità di emanare specifici avvisi per i disabili gravi o di individuare categorie di persone che possono beneficiare deglipubblici per motivi di particolare rilevanza sociale.