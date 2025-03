L' Oleggio Magic Basket torna a vincere battuta Siena

Leggi su Novaratoday.it

Non bastano 40 minuti, ma 45 sì per aggiudicarsi una grandissima partita. Nella terza giornata play-in Gold l'batte Vismederi Costone105-96. In campo per gli Squali Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo; perBanchi, Paoli F, Nasello, Bastone e Zeneli.