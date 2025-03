Quotidiano.net - Loenardo, Iveco, Rheinmetall, Bae, Saab, Thales: volano i titoli della Difesa europea. “L’alba di una nuova fase”

Milano, 3 marzo 2025 -, di nuovo, i. Secondo i calcoli di Bloomberg c’è stata un’impennata di circa 30 miliardi di dollari di valore di mercato dopo che i leader politici del Vecchio Continente hanno offerto il loro sostegno all'Ucraina e si sono impegnati a incrementare la spesa per il settore. L'indice Stoxx Europe 600 sale dello 0,5% puntando su(che viaggia oltre il +10% dopo essere andato oltre il +15%), Bae (+14%),(oltre il +10%), Dassault Aviation (oltre il +15%),(tutta la giornata intorno al Leonardo (+13%, dopo aver toccato +15% in mattinata) e(oltre il +9%). "Si percepisce un ampio consenso sul fatto che l'Europa prenda il suo futuro nelle proprie mani e che la spesa militare aumenterà" commenta un analista di Jp Morgan, con la banca d'affari che aumenta i target price del settore in media del 25 per cento.