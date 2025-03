Terzotemponapoli.com - Lobotka a DAZN: Criticato per le lacune linguistiche

Leggi su Terzotemponapoli.com

Mediaset a sorpresa: “quasi imbarazzante”Una polemica inaspettataIl mondo del calcio non smette mai di sorprendere. Mediaset ha scatenato il dibattito dopo l’intervista post-partita di Stanislav. L’ex regista slovacco, protagonista del pareggio contro l’Inter, si è trovato al centro dell’attenzione non tanto per la prestazione in campo, ma per il modo in cui ha comunicato ai microfoni di. Il caso ha riacceso una vecchia questione: il valore della lingua e le aspettative di chi arriva a giocare in Italia.L’intervista che fa discutereDopo l’incontro,si è espresso interamente in inglese, con qualche tocco di napoletano, ma senza pronunciare una sola parola in italiano. Il portale di Mediaset non ha potuto fare a meno di commentare: “Stanislavdietro la lavagna.